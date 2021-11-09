Barcelona'da Xavi Hernandez kanunlarını! Bu kuralı ciğneyen...

Barcelona'ya teknik direktör olarak geri dönen Xavi Hernandez ilk iş olarak takıma bazı kurallar koydu.

TESİSLERE 1,5 SAAT ÖNCE GELİNECEK



Oyuncular; kahvaltı, antrenman hazırlığı ve bireysel çalışmalar için belirlenen vakitten bir buçuk saat önce tesislere gelecek. Antrenör ekibi ise 2 saat önce tesislerde bulunacak.