Haberler Barcelona SPOR HABERİ - Barcelona'dan Xavi seferi! İşte o tarih

SPOR HABERİ - Barcelona'dan Xavi seferi! İşte o tarih

Spor haberi... İspanya La Liga'nın köklü kulübü Barcelona'da alınan kötü sonuçlar sonrası Koeman ile yollar ayrılırken, yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmuştu. Katalan ekibi için birçok isim yazılıp çizilirken, ülke basınından flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2021 Salı 19:13
SPOR HABERİ - Barcelona'dan Xavi seferi! İşte o tarih

İspanya La Liga ekibi Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın ayrılığı sonrasında gözler, kulübün efsanesi Xavi'ye dönmüştü.

SPOR HABERİ - Barcelona'dan Xavi seferi! İşte o tarih

İspanyol basınının haberine göre; Barcelona kulüp yetkililerinin Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynayacağı maç sonrasında Katar'a gideceği belirtildi. Katar'ın Doha kentine gidecek olan yetkililer arasında başkan Joan Laporta'nın yer almayacağı ifade edildi.

SPOR HABERİ - Barcelona'dan Xavi seferi! İşte o tarih

Görüşmeyi kabul eden Al Sadd Kulübü yönetiminin ise Barcelona'dan kendilerine adil ve saygılı davranmalarını istediği aktarıldı.

SPOR HABERİ - Barcelona'dan Xavi seferi! İşte o tarih

Öte yandan Al Sadd Kulübü'nün Xavi'nin olası vedasında Barcelona ile bir maç yapmak istedikleri de belirtildi.

SPOR HABERİ - Barcelona'dan Xavi seferi! İşte o tarih

Xavi ve ekibinin ise kulüplerin 4 Kasım Perşembe gününe kadar bir sonuca varmasını umduğu yazıldı.

SPOR HABERİ - Barcelona'dan Xavi seferi! İşte o tarih

.

SON DAKİKA