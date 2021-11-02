SPOR HABERİ - Barcelona'dan Xavi seferi! İşte o tarih

İspanyol basınının haberine göre; Barcelona kulüp yetkililerinin Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynayacağı maç sonrasında Katar'a gideceği belirtildi. Katar'ın Doha kentine gidecek olan yetkililer arasında başkan Joan Laporta'nın yer almayacağı ifade edildi.

Görüşmeyi kabul eden Al Sadd Kulübü yönetiminin ise Barcelona'dan kendilerine adil ve saygılı davranmalarını istediği aktarıldı.