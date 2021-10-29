Xavi geliyor

Sezon başından bu yana kötü bir performans çizen Barcelona'da Ronald Koeman ile yollar ayrıldı. Önce El Clasico'da Real'e boyun eğen ardından Vallecano'ya Falcao'nun golüyle 1-0 kaybeden Katalan ekibi, teknik direktörünü gönderdi ve gözünü efsanesi Xavi Hernandez'e çevirdi. 20 yıl futbol oynadığı kulübe 2015'te veda eden Xavi, Katar ekibi Al-Sadd'a önce oyuncu 2019'da da antrenör olmuştu. 41 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon çıktığı 7 maçı da kazanırken oynattığı futbolla da alkış aldı. Xavi'nin sözleşmesi 2023'te bitiyor.