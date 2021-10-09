Xavi yuvaya

Barcelona'da teknik direktör Ronald Roeman üst üste başarısız sonuçlar almıştı. Camiaya "Geçmişteki Barça'yı unutun. O futbolcular ve başarıları geride kaldı" diyerek umutsuz mesajlar da veren Hollandalı çalıştırıcı topun ağzına gelmişti.
Barcelona'da teknik direktör Ronald Roeman üst üste başarısız sonuçlar almıştı. Camiaya "Geçmişteki Barça'yı unutun. O futbolcular ve başarıları geride kaldı" diyerek umutsuz mesajlar da veren Hollandalı çalıştırıcı topun ağzına gelmişti. Ancak başkan Juan Laporta, deneyimli isme 'şimdilik' sahip çıktı. Laporta "Ronald Koeman görevine devam ediyor ve bununla gururluyuz. Şimdi ona bir güven mesajı vermek gerekiyor. Xavi mi? Sık sık konuşuyoruz, çünkü arkadaşız. Tıpkı Pep Guardiola ile ara ara konuştuğum gibi" diyerek Koeman'ın arkasında olduklarını kaydetti.