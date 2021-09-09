Neymar’ı istedik Messi’yi kaptırdık

Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan flaş açıklama geldi. Laporta, "Messi gitmeden önce Neymar'ı transfer etmek istedik. O da gelmek istiyordu ama ekonomik olarak mümkün olmadı. Sonra Neymar, Messi ayrılacağı zaman onu PSG'ye gitmesi için ikna etti" diye konuştu.
Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan flaş açıklama geldi. Laporta, "Messi gitmeden önce Neymar'ı transfer etmek istedik. O da gelmek istiyordu ama ekonomik olarak mümkün olmadı. Sonra Neymar, Messi ayrılacağı zaman onu PSG'ye gitmesi için ikna etti" diye konuştu. Laporta, Messi'yi PSG formasıyla izlemesinin de canını oldukça yaktığını belirtti.