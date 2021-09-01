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Barcelona'nın yeni '10 numara'sı Ansu Fati oldu

İspanya La liga devi Barcelona, Lionel Messi'nin takımdan ayrılmasının ardından boşalan 10 numaralı formayı genç yetenek Ansu Fati'ye verdi. A takım formasıyla ligde ve El Clasico'da gol atan en genç oyuncu rekorlarını şimdiden eline geçiren Fati, tüm kulvarlarda 43 maçta 13 kez rakip ağları sarstı.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 15:08 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 15:27
Barcelona'nın yeni '10 numara'sı Ansu Fati oldu

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da son olarak Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi'nin giydiği "10 numaralı" formanın yeni sahibi, genç yetenek Ansu Fati oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Messi'nin bu sezon Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olmasının ardından boşta kalan 10 numaralı formayı, takımın altyapısından yetişen 18 yaşındaki Fati'nin giyeceği belirtildi.

Barcelona'da ilk maçına 2019 yılında çıkan Gine-Bissau asıllı İspanyol oyuncu, genç yaşına rağmen birçok rekora imza attı. A takım formasıyla ligde ve El Clasico'da gol atan en genç oyuncu rekorlarını şimdiden eline geçiren Fati, tüm kulvarlarda 43 maçta 13 kez rakip ağları sarstı.

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