Son dakika transfer haberleri: Barcelona'ya bir Türk daha! Kayserisporlu Emre Demir için anlaşma sağlandı

Bu sezon Avusturya Milli Takımı'nı seçen Yusuf Demir'i kadrosuna katan Barcelona, bir Türk oyuncunun daha peşinde.

TRT Spor'un haberine göre; Katalan ekibi, Kayserispor'un 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir için Kayserispor ile prensip anlaşmasına vardı.

Orta saha ve kanatlarda forma giyebilen genç oyuncu için iki kulüp arasında kuçük pürüzlerin olduğu ve kısa süre içinde resmi açıklamaların gelmesinin beklendiği belirtildi.

KAYSERİSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, henüz kesin anlaşma olmadığını belirtirken, "Genç yıldızlarımızın transferi ile ilgili yurt içi ve dışından yoğun haberler geliyor. Şu an çok sayıda kulüp ile görüşmelerimiz sürüyor, bu ilgiden çok memnunuz ancak netleşen bir durum yok. Tek doğru kaynak kulübümüzden yapılacak açıklamadır. Beklemede kalalım." ifadelerini kullandı.

15 yaşında Süper Lig'de attığı golle en genç gol atan oyuncu olan Emre Demir, Kayserispor'da 31 maça çıkarken 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.