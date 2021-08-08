Son dakika spor haberleri: Lionel Messi Barcelona'ya gözyaşlarıyla veda etti! İşte son sözleri

İspanya La Liga devi Barcelona'da bir devir resmen sona erdi. Barcelona'nın takım kaptanı Lionel Messi, 21 yıllık Barça kariyerini sonlandırdı.

Arjantinli yıldız, düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamazken, PSG iddialarıyla ilgili de flaş ifadeler kullandı.

İşte Lionel Messi'nin veda sözleri...

Gerçekten konuşabilecek durumda değilim. Çok düşündüm, ne diyebileceğimi bilmiyorum. Yaşananlardan hiçbir şey anlamadım. Tüm hayatımı burada geçirdim. Çok zor... Barcelona'dan ayrılmaya hiç hazır değildim!

Evimde, Barcelona'da çok şey yaşadım. Birçok güzel hatıram var. Ayrıca kötü hatıralar da var. Hepsi benim bugün olduğum kişi olmamı sağladı.

Asla elveda demeyeceğim. Çünkü, bunu hiç düşünmedim. Hiç böyle olacağını hayal etmemiştim.

Geçen yaz ayrılmak istemiştim ama bu yıl her şey farklıydı. Ailem de ben de kalacağımızı düşünüyorduk. Bunu her şeyden çok istiyorduk.

1.5 yıldan fazla süredir taraftarları göremeden ayrılıyorum. Bir gün veda edeceğimi hayal etseydim, Camp Nou'nun tamamen dolu olduğunu hayal ederdim. Düzgün bir şekilde veda ederdim. Bu şekilde olması gerekiyormuş.

"KALMAK İSTİYORDUM AMA OLMADI"

Ben, kulüp, Laporta; elimizden gelen her şeyi yaptık ama LaLiga yönetimi yüzünden yeni sözleşme gerçekleşmedi. Kalmak istiyordum, geçen yıl kalmak istemiyordum ama bu yıl farklıydı. Olmadı.

Bugün her şeye veda etmek durumundayım. Geçen 21 yıldan sonra eşim ve 3 Katalan-Arjantinli çocuğumla buradan ayrılıyorum.

Barcelona'da devam etmem engellendi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu kulüpten ayrılmak tüm hayatımı tamamen değiştirecek.

Kimseye bir garanti vermedim ama PSG de ihtimaller arasında. Ayrılık haberi geldiğinde çok telefon aldım ama henüz anlaştığım bir yer yok. Ayrılmak istemedim çünkü Barcelona, benim aşık olduğum kulüp.