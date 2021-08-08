Son dakika transfer haberleri | Lionel Messi'ye görülmemiş teklif!

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılmasının ardından Arjantinli yıldızın transferi için flaş gelişmeler yaşanıyor. Messi'nin hangi takıma imza atacağı dünya basını tarafından en çok merak edilen konuların başında gelirken, ortada astronomik rakamların döndüğü belirtiliyor. Katar Kulübü Al Sadd'ın 34 yaşındaki tangocu futbolcuya 3 yıllık sözleşme ve karşılığında 1 milyar euro teklif ettiği öne sürüldü. Ancak tecrübeli forvetin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği henüz açıklığa kavuşmadı.

MESSİ'YLE İMZA EYFEL KULESİ'NDE



PSG Başkanı Al-Khelaifi'nin de Messi-Neymar buluşmasını gerçekleştirmek için harekete geçtiği biliniyor. Messi'nin menajeri ve babası olan Jorge Messi'nin Fransız ekibiyle görüşmelere başladığı ve büyük oranda anlaşma sağladığı, öğrenildi. Neymar'ın transferini Eyfel Kulesi'nden açıklayan PSG'nin 10 Ağustos Salı günü için Fransa'nın ünlü kulesini kiraladığı ve bunun Messi için olduğu da iddia edildi. Paris ekibinin Messi'yle 40 milyon euro net maaş karşılığında 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

ABRAMOVICH DE DEVREYE GİRDİ

Messi'nin PSG'ye transfer olacağı büyük bir ihtimal olarak ifade edilirken, İngiltere Premier Lig'in dev ekiplerinden Chelsea'nin de Arjantinli yıldız için devreye girdiği öne sürüldü. Chelsea'nin sahibi Abramovich'in Messi için tüm şartları zorlayacağı iddia edilirken, Londra ekibinin bu transferi gerçekleştirmesinin oldukça düşük bir ihtimal olduğu vurgulandı.

Camp Nou'da konuşacak

Dünya futbol gündemine bomba gibi düşen Barcelona-Messi ayrılığı sonrasında Arjantinli yıldız sessizliğini bozuyor. Messi, bugün Camp Nou'da TSİ 13.00'te basın toplantısı düzenleyecek. Messi'nin, Başkan Laporta'nın açıklamalarına yanıt vermesi de bekleniyor.

DYBALA İDDİASI

Messi'nin ayrılmasının ardından Barcelona'nın hücum hattı için bir başka Arjantinli Dybala'yı istediği iddia edildi. İtalyan basını; Juventus'un yıllık 7 milyon euro'nun üzerinde para kazanan, sözleşmesinin son yılındaki yıldız futbolcunun satışına sıcak baktığını belirtti.