Son dakika spor haberi: Barcelona'dan genç yıldız için flaş karar! 500 milyon Euro...

Finansal zorluklarla mücadele eden Barcelona, yüksek ücretlerle transfer yapmak yerine bonservisi elinde bulunan futbolculara ve La Masia'ya yöneldi.

Kadrosuna Sergio Agüero, Eric Garcia, Memphis Depay'ı beledsiz katan Barcelona, Real Betis'ten transfer ettiği Emerson Royal için 9 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Barcelona, B takımında oynayan ve gelecek vaad eden Alejandro Balde ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Katalan ekibi, 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedelini 500 milyon Euro olarak belirledi.