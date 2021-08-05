Haberler Barcelona Son dakika spor haberi: Barcelona'dan genç yıldız için flaş karar! 500 milyon Euro...

Son dakika spor haberi: Barcelona'dan genç yıldız için flaş karar! 500 milyon Euro...

Son dakika transfer haberi: La Liga devi Barcelona, altyapısında forma giyen Alejandro Balde ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı. İspanyol devi, 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedelini ise 500 milyon Euro olarak belirledi. İşte tüm detaylar...

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 16:35
Son dakika spor haberi: Barcelona'dan genç yıldız için flaş karar! 500 milyon Euro...

Finansal zorluklarla mücadele eden Barcelona, yüksek ücretlerle transfer yapmak yerine bonservisi elinde bulunan futbolculara ve La Masia'ya yöneldi.

Kadrosuna Sergio Agüero, Eric Garcia, Memphis Depay'ı beledsiz katan Barcelona, Real Betis'ten transfer ettiği Emerson Royal için 9 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Barcelona, B takımında oynayan ve gelecek vaad eden Alejandro Balde ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Katalan ekibi, 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedelini 500 milyon Euro olarak belirledi.

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