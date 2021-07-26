Haberler Barcelona Son dakika spor haberi: Hukuk savaşı sona erdi! Barcelona ve Neymar anlaştı

Son dakika spor haberi: Hukuk savaşı sona erdi! Barcelona ve Neymar anlaştı

Son dakika spor haberi: İspanya La Liga ekibi Barcelona, Paris Saint-Germain'e transferi nedeniyle ihtilaf yaşadığı eski futbolcusu Neymar ile aralarındaki adli prosedürlerin çözüldüğünü açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Barcelona ile Neymar, iki taraf arasındaki mevcut adli prosedürlerin dostane bir şekilde çözülmesine ilişkin anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 16:40
Son dakika spor haberi: Hukuk savaşı sona erdi! Barcelona ve Neymar anlaştı

Barcelona, Paris Saint-Germain'e transferi nedeniyle ihtilaf yaşadığı eski futbolcusu Neymar ile aralarındaki adli prosedürlerin çözüldüğünü açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Barcelona ile Neymar, iki taraf arasındaki mevcut adli prosedürlerin dostane bir şekilde çözülmesine ilişkin anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Neymar'ın sözleşmesinin kurallarını yerine getirmeden PSG'ye transfer olduğunu öne süren Barcelona Kulübü, Brezilyalı futbolcudan tazminat talep etmişti.

Neymar ise buna karşın sözleşmesindeki ödemenin bir kısmını alamadığını belirterek kulübün faiziyle bu ödemeyi yapması gerektiğini savunmuştu.


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