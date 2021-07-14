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Son dakika transfer haberi: Lionel Messi Barcelona'da kaldı! Yeni maaşı...

Son dakika transfer haberi: Copa America'da Arjantin ile şampiyonluğa ulaşan dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'nin Barcelona'daki geleceği merak konusuydu. Paris Saint Germain ve Manchester City'nin gündemine aldığı Messi, Barcelona ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:44
Son dakika transfer haberi: Lionel Messi Barcelona'da kaldı! Yeni maaşı...

Barcelona'da sözleşmesi sona eren Lionel Messi, 5 yıllık yeni anlaşma yaptı.

İspanya basınında yer alan habere göre, Lionel Messi sözleşmesinin sona erdiği Barcelona ile 5 yıllık yeni imza için prensip anlaşmasına vardı.

Barcelona'nın altyapısından yetişen ve kariyeri boyunca başka bir kulüpte forma giymeyen 34 yaşındaki yıldız, kulübün finansal durumu nedeniyle de maşında yüzde 50'lik indirme gitti.

34 yaşındaki oyuncu, Barcelona'da 778 maça çıkarken, 672 gol atıp 305 asist yaptı. Messi, Katalan ekibiyle 10 kez La Liga ve 4 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Messi ile resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

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