Haberler Barcelona Son dakika transfer haberi: Memphis Depay resmen Barcelona'da

Son dakika transfer haberi: Memphis Depay resmen 'da

Son dakika transfer haberi: Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren , Hollandalı yıldız Memphis Depay'ı kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 20:00 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 20:16
Son dakika transfer haberi: Memphis Depay resmen Barcelona'da

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren , Memphis Depay'ı transfer ettiğini açıkladı.

Barcelona'dan yapılan açıklamada Memphis Depay ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Memphis Depay'ın Olimpik Lyon ile sözleşmesi sona ermesi nedeniyle Barcelona bu transfer için bonservis bedeli ödemedi.

27 yaşındaki Hollandalı oyuncu daha önce PSV Eindhoven ve Manchester United formalarını da giydi. Depay, geçen sezonu 40 resmi maçta 22 gol ve 12 asistle kapatmıştı

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