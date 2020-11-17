Voleci Messi!

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Arjantinli oyuncu, yuvadan uçması halinde bile cebini dolduracak. İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, sözleşmesini tamamlayacak Messi, 35 milyon euro daha kazanacak.



YARISINI ALMIŞTI

Sözleşmesindeki 70 milyon euro'luk sadakat bonusunun yarısını şubat ayında alan 33 yaşındaki yıldız, diğer yarısını ise sezon sonunda alacak. Sezon başında serbest kalacağını düşünerek ayrılık kararı alan Messi, kulübüyle mahkemelik olmamak için takımında kalmıştı.