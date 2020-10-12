Haberler Barcelona Rivaldo: O günden sonra kendimi Tanrı'ya adadım

: O günden sonra kendimi Tanrı'ya adadım

Dünya futbolunun unutulmaz golcülerinden biri olan , 2004 yılında geçirdiği trafik kazasının ardından öleceğini söyleyen sesler duymaya başladığını ve Tanrı'ya inanmasının ardından bu seslerin hiç birini duymadığını ifade etti.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 23:45
Rivaldo: O günden sonra kendimi Tanrı'ya adadım

Brezilyalı eski efsane futbolculardan , başından geçen ilginç bir olayı anlattı.

Tanrı inancı olmadan büyüdüğünü söyleyen Rivaldo, daha sonra başına gelen bir olaydan sonra tanrı inancının oluştuğunu söyledi. Rivaldo, "Tanrı'ya inanmıyordum. 2004 yılında, trafik kazasında öleceğimi söyleyen sesler duymaya başladım. Sürekli, çok net şekilde duyuyordum. Sonra bir gün, başka ses, Tanrı'ya inanırsam ölmeyeceğimi söyledi." sözlerini kullandı.

Sesi duyduğu gün hayatını Tanrı'ya adadığını belirten Rivaldo, daha sonra bahsettiği seslerin hiç birini duymadığını söyledi.

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