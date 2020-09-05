Messi yuvada kaldı! - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Barcelona Messi yuvada kaldı!

Messi yuvada kaldı!

Messi yuvada kaldı!

yaptığı açıklamada “Ayrılmama hiçbir şekilde izin verilmedi ve kulübümle yasal süreç yaşamamak için ’da kalıyorum. Bartomeu’nun kulüp yönetimi ise tam anlamıyla felaket” dedi.

'daki geleceği tartışılan , takımda kaldığını açıkladı. Arjantinli yıldız, "Kalacağım çünkü başkan ayrılmamın tek yolunun bonservisime 700 milyon euro verilmesinden geçtiğini söyledi. Bu imkansız bir şey. Diğer yol ise olayı mahkemeye taşımaktı. Ama sevdiğim kulübe, Barça'ya, bunu asla yapamam" diyerek kararı duyurdu.

SÖZÜNÜ TUTMADI
Kulüp Başkanı Bartomeu'yu çok sert bir dille eleştiren Messi, "Sezon sonunda geleceğim ile ilgili istediğim kararı verebileceğimi söyledi. Karar günü geldiğinde bana verdiği sözleri tutmadı. Mahkemelik olmamak ve yasal bir anlaşmazlık yaşamamak adına Barcelona'da kalmaya karar verdim. Bartomeu'nun kulüp yönetimi tam anlamıyla felaket" ifadelerini kullandı.

  1. 5.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Messi yuvada kaldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA