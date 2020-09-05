Messi yuvada kaldı!

Barcelona'daki geleceği tartışılan Lionel Messi, takımda kaldığını açıkladı. Arjantinli yıldız, "Kalacağım çünkü başkan ayrılmamın tek yolunun bonservisime 700 milyon euro verilmesinden geçtiğini söyledi. Bu imkansız bir şey. Diğer yol ise olayı mahkemeye taşımaktı. Ama sevdiğim kulübe, Barça'ya, bunu asla yapamam" diyerek kararı duyurdu.

SÖZÜNÜ TUTMADI

Kulüp Başkanı Bartomeu'yu çok sert bir dille eleştiren Messi, "Sezon sonunda geleceğim ile ilgili istediğim kararı verebileceğimi söyledi. Karar günü geldiğinde bana verdiği sözleri tutmadı. Mahkemelik olmamak ve yasal bir anlaşmazlık yaşamamak adına Barcelona'da kalmaya karar verdim. Bartomeu'nun kulüp yönetimi tam anlamıyla felaket" ifadelerini kullandı.