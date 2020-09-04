Son dakika transfer haberi: Luis Suarez Juventus'a gidiyor - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Barcelona Luis Suarez'in yeni takımı belli oldu!

Son dakika haberi: 'a gidiyor

Son dakika transfer haberi: Luis Suarez Juventus'a gidiyor

Son dakika haberi: 'nın kadrosunda düşünmediği isimlerden biri olan 'in yeni takımı belli oldu. BBC'nin haberine göre yıldız golcü, İtalyan devi 'a transfer olmayı kabul etti.

Detaylar birazdan...
  1. 04.09.2020
  2. Güncelleme: 04.09.2020 14:46
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