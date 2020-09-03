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03 Eylül 2020, Perşembe
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Messi kalmayacak

Messi kalmayacak

Arjantinli yıldızın menajerliğini yapan babası , “’da durması çok zor” dedi

18 senedir giydiği formasını bu yıl üzerinden çıkarmak isteyen için görüşmeler başladı. 33 yaşındaki futbolcunun menajerliğini yapan babası , özel uçakla Arjantin'den Barcelona'ya geldi. Jorge Messi, oğlunun kulüpte kalmasının zor göründüğünü açıklarken M. City ile görüşmediklerini belirtti. Ancak gelen haberler çok çarpıcı. Barcelona'nın sağlık kontrolüne girmeyen Messi'nin, City Sportif Direktörü Txiki Begiristain'i ağırladığı öğrenildi. Messi'nin, City Football Group ile 5 yıl için 700 milyon euro'ya anlaştığı yazıldı. Üç yıl M. City'de, iki yıl City'de top koşturacak. Barça, 1 yıl sözleşmesi kalan Messi için 700 milyon istiyor
  1. 3.9.2020
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