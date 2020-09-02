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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Pep’ten Messi’ye: ’da kal!

Pep’ten Messi’ye: Barcelona’da kal!

'dan ayrılmak isteyen 'yle görüşen M. City , Arjantinli yıldıza Barça'da kalmasını önerdi.

'dan ayrılmak isteyen 'yle görüşen M. City , Arjantinli yıldıza Barça'da kalmasını önerdi. Katalunya Radyosu'nun haberine göre Pep, Messi'nin kariyerini Barcelona'da bitirmesini tavsiye etti.
  1. 2.9.2020
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