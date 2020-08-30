Lionel Messi'ye büyük şok! La Liga yönetimi resmen açıkladı
Arjantinli yıldız Lionel Messi, Barcelona'nın sezon öncesi düzenlediği COVID PRC testine girmeyi kabul etmemişti. Messi'nin bu hamlesi takımdan kesin olarak ayrılacağı şeklinde yorumlanmıştı. La Liga yönetimi, Lionel Messi'nin Barcelona ile sözleşmesinin yalnızca 700 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde feshedilebileceğini açıkladı.
İspanya La Liga yönetimi, Lionel Messi'nin sözleşme durumuyla ilgili olarak son günlerde yaşanan tartışmalar sonrası açıklama yaptı.
İspanya basınında Messi'nin 700 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin geçerli olduğu veya süresinin dolduğuna dair farklı iddialar gündeme geliyordu. La Liga, açıklamayla beraber tartışmaya son noktayı koydu.
İşte La Liga'nın açıklaması:
"Oyuncu Lionel Andres Messi'nin FC Barcelona ile sözleşme durumuna ilişkin olarak farklı medya kanallarında farklı iddialar yer almaktadır. La Liga, bununla beraber konunun açığa kavuşmasının uygun olduğunu düşündü.
Lionel Messi'nin şu anda Barcelona ile olan sözleşmesi yürürlüktedir. Lionel Andres Messi'nin 26 Haziran tarihli 1006/1985 numaralı Kraliyet Kararnamesi'nin 16. maddesi uyarınca sözleşmesini erken tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Sözleşmenin feshine karar verilmesi durumunda özel bir fesih bedeli vardır.
Geçerli düzenlemelere uygun olarak ve bu durumlarla ilgili prosedürü takiben La Liga, söz konusu madddeyi daha önce ödememiş olan Messi'nin transfer yapabilmesi için bu ücreti ödemesi gerekmektedir. Aksi takdirde La Liga, oyuncuya transfer vizesi vermeyecektir."
- 30.08.2020
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Lionel Messi'ye büyük şok! La Liga yönetimi resmen açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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