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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Messi Barça’dan gidiyor

Messi Barça’dan gidiyor

'nde 'e 8-2 elenip tarihin en büyük hezimetini yaşayan 'da ismi kulüple özdeşleşen ise ayrılık kararı aldı.

'nde 'e 8-2 elenip tarihin en büyük hezimetini yaşayan 'da ismi kulüple özdeşleşen ise ayrılık kararı aldı. Messi, ayrılmak istediğini yönetime iletti ve sözleşmesinin fesh edilmesini istedi.
  1. 26.8.2020
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