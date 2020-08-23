Luis Suarez Barcelona'da kalmak için yedek beklemeyi kabul etti - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
23 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Barcelona Luis Suarez'den büyük fedakarlık! Takımda kalmak için...

'da kalmak için yedek beklemeyi kabul etti

Luis Suarez Barcelona'da kalmak için yedek beklemeyi kabul etti

İspanyol devi 'nın yeni teknik direktörü Koeman'ın kadroda düşünmediği isimlerden biri olduğu iddia edilen Uruguaylı santrfor 'in takımda kalmak için yedek beklemeyi kabul edebileceği öğrenildi.

'daki geleceğine dair belirsizlikle ilgili basınına açıklamada bulunan 33 yaşındaki Suarez, "Kariyerimin bu bölümünde yedek kulübesinde olmayı kabul edebilirim. Hala bu kulübe verebileceğim çok şey olduğunu düşünüyorum. Forma rekabeti her takım için gereklidir. Yeni teknik direktörümüz yedek kalmamı isterse bu benim için problem olmaz." ifadelerini kullandı.

Takımıyla 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Suarez, "Başkanın bahsettiği değişimin ardından birçok isim gündeme getirildi ancak şu ana kadar hiç kimse kulüpten ayrılmam konusunda benimle konuşmadı. İstedikleri ayrılmamsa bu konuda benimle iletişime geçmeleri, basında söylentilerin çıkmasından daha sağlıklı olur. Takım için en iyisini istiyorum ve niyetim burada kalmak." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 'e 8-2 gibi tarihi bir skorla elenen Barcelona'da kulüp başkanı , karşılaşmanın ardından takımla ilgili bazı önemli kararlar alacaklarını açıklamıştı. Quique Setien'in görevine son veren ve yerine Ronald Koeman'ı getiren Barcelona'da bazı yıldız futbolcularla da yolların ayrılacağı öne sürülmüştü.

Suarez, 2014'te ekibi 'dan yaklaşık 80 milyon avro bonservis bedeliyle Barcelona'ya transfer olmuştu. Tecrübeli forvet, Barcelona'da kaydettiği 198 golle kulüp tarihinin en skorer üçüncü ismi konumunda bulunuyor.

  1. 23.08.2020
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