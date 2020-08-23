Barcelona'ya corona şoku! Yıldız oyuncu...
Barcelona, Arthur'un yerine Juventus'tan kadrosuna kattığı Bosnalı yıldız Pjanic'in corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Barcelona'dan yapılan açıklamada, kendini iyi hissetmemesi gerekçesiyle kulübe başvuran Bosna Hersekli futbolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Sağlık durumu iyi olan Pjanic'in 15 gün boyunca evinde karantina altında tutulacağı belirtildi.
Barcelona, bu yaz Juventus'tan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için 60 milyon avro bonservis bedeli ödemişti.
- 23.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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