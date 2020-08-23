Barcelona'ya corona şoku! Yıldız oyuncu... - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
23 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Barcelona Barcelona'ya corona şoku! Yıldız oyuncu...

'ya corona şoku! Yıldız oyuncu...

Barcelona'ya corona şoku! Yıldız oyuncu...

, Arthur'un yerine 'tan kadrosuna kattığı Bosnalı yıldız Pjanic'in corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

'dan yapılan açıklamada, kendini iyi hissetmemesi gerekçesiyle kulübe başvuran Bosna Hersekli futbolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Sağlık durumu iyi olan Pjanic'in 15 gün boyunca evinde karantina altında tutulacağı belirtildi.

Barcelona, bu yaz 'tan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için 60 milyon avro bonservis bedeli ödemişti.



  1. 23.08.2020
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