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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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'a emanet!

Barcelona Ronald Koeman'a emanet!

'da geçtiğimiz hafta 'nde alınan 8-2'lik tarihi yenilgi teknik direktör 'in sonu olmuştu. Bu ayrılık sonrası yeni teknik adam arayışları hızlanan Katalan ekibinde oldu.

, 'ndeki 8-2'lik hezimeti sonrası ile yollarını ayırdı. ESPN'in haberine göre; Katalan devi teknik direktörlük görevi için Hollandalı teknik adam ile anlaştı.

  1. 17.08.2020
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