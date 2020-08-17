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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Ayrılık vakti

Ayrılık vakti

karşısında 8-2'lik tarihi hezimete uğrayan 'da sular durulmuyor. Setien'i kovan Katalan devinde bu kez Messi krizi çıktı.

karşısında 8-2'lik tarihi hezimete uğrayan 'da sular durulmuyor. Setien'i kovan Katalan devinde bu kez Messi krizi çıktı. Başarısız sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefinde olan Arjantinli yıldız, Barça'dan ayrılma kararı aldı. Uzun süredir adı İnter'le anılan Messi için 'nin de devrede olduğu iddia edildi. İngilizler, 635 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunan 33 yaşındaki yıldız için şartlarını zorlayacak. Messi'nin 1 yıllık kontratı bulunuyor.
  1. 17.8.2020
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