Parambarça!

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 8-2 yenerek yarı finale yükselen Bayern Münih, unutulmayan bir skora imza attı. İspanyol basını da tarihi yenilgiyi sert bir dille eleştirdi. Katalan spor gazetesi El Mundo Deportivo, "Bir dönemin sonu, utanç verici" ifadesini başlığına çıkardı. Sport, "Tarihi aşağılama" ifadesini manşetten verdi. En çok okunan gazetelerden Marca, "Utanç" manşetiyle çıkarken; AS, "Tarihi aşağılama" manşetini kullandı.

TARİHİNDE İLK KEZ 8 GOL YEDİ

Tarihi gecede Bayern Münih'in rekorları da çok konuşuldu. Şampiyonlar Ligi'nin en gollü 3. maçı olan mücadele, eleme turlarındaki en gollü karşılaşma olarak da tarihe geçti. Alman devi, Barcelona'ya ilk yarıda 4 gol atan ilk takım olurken; Barça, Avrupa kupası maçında ilk defa kalesinde 8 gol gördü. Hezimet sonrası Barcelona teknik direktörü Setien'in görevine son verilirken; Messi'nin de uzun süredir adının anıldığı İnter'e transfer olacağı iddia edildi.