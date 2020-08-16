Parambarça! - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2020, Pazar
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Parambarça!

Parambarça!

'nde 'yı 8-2 yenerek yarı finale yükselen , unutulmayan bir skora imza attı.

'nde 'yı 8-2 yenerek yarı finale yükselen , unutulmayan bir skora imza attı. İspanyol basını da tarihi yenilgiyi sert bir dille eleştirdi. Katalan spor gazetesi Deportivo, "Bir dönemin sonu, utanç verici" ifadesini başlığına çıkardı. Sport, "Tarihi aşağılama" ifadesini manşetten verdi. En çok okunan gazetelerden Marca, "Utanç" manşetiyle çıkarken; AS, "Tarihi aşağılama" manşetini kullandı.

TARİHİNDE İLK KEZ 8 GOL YEDİ
Tarihi gecede Bayern Münih'in rekorları da çok konuşuldu. Şampiyonlar Ligi'nin en gollü 3. maçı olan mücadele, eleme turlarındaki en gollü karşılaşma olarak da tarihe geçti. Alman devi, Barcelona'ya ilk yarıda 4 gol atan ilk takım olurken; Barça, Avrupa kupası maçında ilk defa kalesinde 8 gol gördü. Hezimet sonrası Barcelona teknik direktörü Setien'in görevine son verilirken; Messi'nin de uzun süredir adının anıldığı İnter'e transfer olacağı iddia edildi.

  1. 16.8.2020
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