Messi Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi!
Bir süredir takımdaki geleceği tartışma konusu olan Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin ayrılık kararı aldığı iddia edildi. İspanyol basınında geniş yankı uyandıran haberde, bu sezon yönetimle birçok anlamda sorun yaşayan Arjantinli oyuncunun takımdan ayrılma kararı aldığı öne sürüldü.
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısında alınan 8-2'lik mağlubiyetin yankıları devam ediyor. Katalan ekibinin başkanı Josep Maria Bartomeu yaptığı açıklamasında radikal kararlar alınacağın sinyallerini verirken, takımın yıldız futbolcusu Lionel Messi ayrılığın eşiğine geldi.
Barcelona yönetiminin bu hezimetin ardından 17 Ağustos'ta düzenlenecek olan yönetim kurulu toplantısında radikal kararlar alması bekleniyor.
MESSI AYRILMAYA KARAR VERDİ
İspanyol basınında Cope Es'in haberine göre, bu sezon yönetimle birçok anlamda sorun yaşayan Messi'nin 8-2'lik Bayern Münih mağlubiyetinin ardınan Barcelona'dan ayrılmaya karar verdiği öne sürüldü. Arjantinli yıldız eğer kulüpte büyük değişim olmazsa sözleşmesini yenilemeyi düşünecek fakat yapısal bir değişim olmadığı takdirde ayrılacak.
- 15.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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