Barcelona'dan tarihte bir ilk! Olağanüstü toplandı ve çıkan karar...
İspanyol devi Barcelona'dan tarihi bir hamle geldi. Olağanüstü toplanan yönetim kurulu, corona virüsü salgınının neden olduğu ekonomik krizin etkilerini en aza indirmek için stadın ismini değiştirme kararı aldı. Buna göre Barcelona tarihinde ilk kez değişecek olan Nou Camp Stadı'nın isim hakkı bir sezonla sınırlı kalmak şartıyla sponsorluk anlaşmasıyla ticarileştirilecek.
Barcelona Kulübü, bugün yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaparak, 2020-2021 sezonunda Nou Camp Stadı'nın isim hakkının sponsorluk anlaşmasıyla ticaretleştireceğini duyurdu.
Tarihinde ilk defa Nou Camp Stadı'nın ismini değiştirecek olan Katalan kulübü, isim hakkıyla ilgili sponsorluk sürecini Barça Vakfı'nın yürüteceğini ve buradan elde edilecek gelirin Kovid-19'a karşı mücadele ve araştırma çalışmalarında kullanılacağını belirtti.
Açıklamada, "Dünya, modern tarihinin en büyük sağlık, sosyal ve ekonomi krizinden geçiyor. Barcelona da büyük belirsizliğin olduğu bu dönemde insanlığın ihtiyaçlarına karşılık verecek olağanüstü bir karar aldı." denildi.
Barcelona, Nou Camp Stadı'nın isim sponsorluğunun bir sezonla sınırlı kalacağını bildirdi.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Barcelona'dan tarihte bir ilk! Olağanüstü toplandı ve çıkan karar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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