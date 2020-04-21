Barcelona'dan tarihte bir ilk! Olağanüstü toplandı ve çıkan karar... - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
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'dan tarihte bir ilk! Olağanüstü toplandı ve çıkan karar...

Barcelona'dan tarihte bir ilk! Olağanüstü toplandı ve çıkan karar...

İspanyol devi 'dan tarihi bir hamle geldi. Olağanüstü toplanan yönetim kurulu, corona virüsü salgınının neden olduğu ekonomik krizin etkilerini en aza indirmek için stadın ismini değiştirme kararı aldı. Buna göre Barcelona tarihinde ilk kez değişecek olan Nou 'nın isim hakkı bir sezonla sınırlı kalmak şartıyla sponsorluk anlaşmasıyla ticarileştirilecek.

Kulübü, bugün yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaparak, 2020-2021 sezonunda Nou 'nın isim hakkının sponsorluk anlaşmasıyla ticaretleştireceğini duyurdu.

Tarihinde ilk defa Stadı'nın ismini değiştirecek olan Katalan kulübü, isim hakkıyla ilgili sponsorluk sürecini Barça Vakfı'nın yürüteceğini ve buradan elde edilecek gelirin Kovid-19'a karşı mücadele ve araştırma çalışmalarında kullanılacağını belirtti.

Açıklamada, "Dünya, modern tarihinin en büyük sağlık, sosyal ve ekonomi krizinden geçiyor. Barcelona da büyük belirsizliğin olduğu bu dönemde insanlığın ihtiyaçlarına karşılık verecek olağanüstü bir karar aldı." denildi.

Barcelona, Nou Camp Stadı'nın isim sponsorluğunun bir sezonla sınırlı kalacağını bildirdi.

  1. 21.04.2020
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