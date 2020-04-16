Teşekkürler Barça
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber bu dönemde büyük destek veren eski kulübü Barcelona’ya teşekkür etti. Rüştü “Onlar bir kulüpten fazlası” dedi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Türk sporuna da sıçramıştı. Efsane kaleci Rüştü Reçber de COVİD-19 testi pozitif çıktıktan sonra zorlu günler geçirmişti. Hastalığı atlatan eski eldiven "Bu dönemde Barcelona'nın desteğini asla unutmayacağım. Bir kulüpten fazlası derler. Gerçekten de öyleymiş. Benimle çok yakından ilgilendiler. Hastalığım boyunca Carlos Naval, Chemi Teres başkanın ve kulübün iyi dileklerini ilettiler. Her zaman Barcelona'nın emrindeyim" ifadelerini kullandı. Eski takım arkadaşı Xavi'nin bir gün Barcelona'nın teknik direktörü olduğunda büyük başarılar elde edeceğini de söyledi.
- 16.4.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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