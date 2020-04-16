Teşekkürler Barça

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Türk sporuna da sıçramıştı. Efsane kaleci Rüştü Reçber de COVİD-19 testi pozitif çıktıktan sonra zorlu günler geçirmişti. Hastalığı atlatan eski eldiven "Bu dönemde Barcelona'nın desteğini asla unutmayacağım. Bir kulüpten fazlası derler. Gerçekten de öyleymiş. Benimle çok yakından ilgilendiler. Hastalığım boyunca Carlos Naval, Chemi Teres başkanın ve kulübün iyi dileklerini ilettiler. Her zaman Barcelona'nın emrindeyim" ifadelerini kullandı. Eski takım arkadaşı Xavi'nin bir gün Barcelona'nın teknik direktörü olduğunda büyük başarılar elde edeceğini de söyledi.