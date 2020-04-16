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16 Nisan 2020, Perşembe
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Teşekkürler Barça

Teşekkürler Barça

Koronavirüsü yenen bu dönemde büyük destek veren eski kulübü ’ya teşekkür etti. Rüştü “Onlar bir kulüpten fazlası” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Türk sporuna da sıçramıştı. Efsane kaleci de COVİD-19 testi pozitif çıktıktan sonra zorlu günler geçirmişti. Hastalığı atlatan eski eldiven "Bu dönemde 'nın desteğini asla unutmayacağım. Bir kulüpten fazlası derler. Gerçekten de öyleymiş. Benimle çok yakından ilgilendiler. Hastalığım boyunca Carlos Naval, Chemi Teres başkanın ve kulübün iyi dileklerini ilettiler. Her zaman Barcelona'nın emrindeyim" ifadelerini kullandı. Eski takım arkadaşı Xavi'nin bir gün Barcelona'nın teknik direktörü olduğunda büyük başarılar elde edeceğini de söyledi.

  1. 16.4.2020
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