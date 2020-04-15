Messi'nin kuzeninden transfer açıklaması! "En büyük hayalim..." - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Barcelona Messi'nin kuzeninden transfer açıklaması! "En büyük hayalim..."

Messi'nin kuzeninden açıklaması! "En büyük hayalim..."

Messi'nin kuzeninden transfer açıklaması! "En büyük hayalim..."

Son dönemde 'dan ayrılacağı iddia edilen Arjantinli süper star hakkında bir flaş açıklama da kuzeni 'den geldi. Messi'nin ülkesine dönmesini isteyen Biancucchi, "Şahsen, Messi'nin kendini kanıtlamak için Barcelona'dan başka takıma gitmesini isterim. En büyük hayalim, Messi'nin Newell's formasını giydiğini görmek" dedi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

İspanyol devi 'nın yıldız ismi hakkında son dönemde çıkan dedikodularına Arjantinli yıldızın kuzeni de katıldı...

Messi'nin hangi takıma gideceğini bilmediğini ancak Arjantin'e dönmesini istediğini belirten Biancucchi, FootballNews24'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"MESSI HER YERDE İYİ OYNAR!"
Gerçek şu ki, Messi'nin hangi takıma gideceğini kimse bilmiyor. Bu kişisel bir karar. Şahsen, Messi'nin kendini kanıtlamak için Barcelona'dan ayrılıp başka bir takıma gitmesini isterim. Onun gibi oyuncular her yerde iyi oynayabilirler.

"GELECEĞİNİ İTALYA'DA GÖRMÜYORUM"
Dürüst olmak gerekirse, onun geleceğini 'da görmüyorum. Bildiğim bir şey yok. Daha önce de söylediğim gibi bu karar yalnız ona aittir. Hayalim, Messi'nin Newell's Old Boys formasını giydiğini görmek.

"LEO GİBİ BAŞKA BİR FENOMEN ÇIKMAZ"
Arjantin'in Dybala ve Lautaro Martinez gibi harika genç oyuncuları var ancak Leo gibi başka bir fenomen oyuncu olmayacak. Dybala'yı gerçekten çok seviyorum ve Lautaro da gelişmeye devam ediyor. Umarım uzun süre yüksek seviyede oynamaya devam ederler.

  1. 15.04.2020
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