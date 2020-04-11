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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Messi’den o iddiaya yanıt

Messi’den o iddiaya yanıt

'nın Arjantinli yıldızı , Ronaldinho'nun hapisten çıkmasını sağlayan 1.6 milyon dolar kefalet parasını ödediğine dair haberlerin gerçek olmadığını açıkladı.

'nın Arjantinli yıldızı , Ronaldinho'nun hapisten çıkmasını sağlayan 1.6 milyon dolar kefalet parasını ödediğine dair haberlerin gerçek olmadığını açıkladı. Messi, sosyal medya hesabından bu iddiayla birlikte İnter'e gideceği söylentilerini de yalanladı.
  1. 11.4.2020
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