Son dakika corona virüs haberi: Rakitic tehlikeyi önceden fark etmiş! "Takım doktoruna dedim ki..." - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Barcelona Tehlikeyi önceden fark etmiş! "Takım doktoruna dedim ki..."

Rakitic tehlikeyi önceden fark etmiş! "Takım doktoruna dedim ki..."

Rakitic tehlikeyi önceden fark etmiş! "Takım doktoruna dedim ki..."

'nın Hırvat orta sahası tüm dünyayı etkisi altına alan ve başta ve olmak üzere pek çok ülkede ciddi can kaypılarına sebep olan corona virüs ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

, 12 Mart tarihinde ertelenirken 'da ilan edilmiş, İspanyol hükümeti ertesi gün vatandaşlarına evde kalmaları uyarısını yapmıştı.

Pek çok ülkede olduğu gibi İspanya'da da durumun kısa sürede bu kadar ciddi bir hal alması sonrası hayat baştan aşağı değişti.

BarçaTV'ye konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 'lı yıldız oyuncu çarpıcı ifadeler kullandı.

"Artık elimizden gelen en iyi şey evde kalmak" diyen Rakitic, "Ben de dışarı çıkıp dolaşmayı isterim ama bu gerekli değil. Kapalı ortamda kalmalıyız. Benim de hoşuma gitmiyor ama olması gereken bu" ifadelerini kullandı.

TEHLİKEYİ ÖNCEDEN FARK ETMİŞ!
Rakitic'in açıklamalarıyla ilgili dikkat çeken nokta ise, tehlikeyi önceden fark etmesi. Hırvat yıldızın dediğine göre, Barcelona kafilesi 'yle geçtiğimiz ay deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı için 'ya giderken, insanların salgın konusunda sürekli konuştuklarını fark eden Rakitic takım doktoru Xavi'ye endişelerini aktarırken şunları söylemişti:

"Şu an sorun gözükmüyor ama iş çok ciddileşecek. Bunu hissedebiliyorum. İşler kötüye gidecek."

  1. 23.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rakitic tehlikeyi önceden fark etmiş! "Takım doktoruna dedim ki..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN