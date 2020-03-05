Aşıklar kavuşuyor

Barcelona formasını 4 sezon giydikten sonra 2017-18 öncesi PSG'nin yolunu tutan Neymar için flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, Sambacı'nın gelecek sezondan itibaren tekrar Barça forması giyeceğini ileri sürdü. Son iki sezondur transferde yanlış hamleler yapan Katalan ekibinde Lionel Messi'nin yönetime Neymar'ın alınması konusunda baskı yaptığı öğrenildi. Arjantinli'nin bu talebinden sonra düğmeye bastığı belirtilen Barcelona'nın Fransız ekibiyle temasa geçtiği de ifade edildi.

PSG O PARAYI İSTİYOR!

222 milyon euro serbest kalma bedeliyle Neymar'ı kadrosuna katan PSG'nin para dışında hiçbir teklifi kabul etmediği kaydedildi. Bu konuda Katalan ekibine tavrını net bir şekilde koyan Fransız temsilcisinin tüm takas tekliflerine olumsuz yanıt verdiği ortaya çıktı. İspanyol medyası da PSG'nin Neymar için kasasından çıkardığı 222 milyon euro bedelin ödenmesi halinde satışına izin vereceğini yazdı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle yalnızca 20 resmi maçta oynayan 28 yaşındaki Brezilyalı, 16 kez rakip fileleri havalandırdı. 8 de asist yaptı.