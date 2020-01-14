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14 Ocak 2020, Salı
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Pochettino Barça’ya

Teknik direktörlük koltuğunu eski oyuncusu Xavi'ye teslim etmek isteyen , teklife olumsuz yanıt aldı. 'ın bunun ardından 'ya yöneldiği ifade edildi. , 47 yaşındaki hocayla kısa süre içinde masaya oturacak.

Teknik direktörlük koltuğunu eski oyuncusu Xavi'ye teslim etmek isteyen , teklife olumsuz yanıt aldı. 'ın bunun ardından 'ya yöneldiği ifade edildi. , 47 yaşındaki hocayla kısa süre içinde masaya oturacak.

  1. 14.1.2020
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