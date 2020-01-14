Pochettino Barça’ya
Teknik direktörlük koltuğunu eski oyuncusu Xavi'ye teslim etmek isteyen Barcelona, teklife olumsuz yanıt aldı. Katalanlar'ın bunun ardından Pochettino'ya yöneldiği ifade edildi. Barça, 47 yaşındaki hocayla kısa süre içinde masaya oturacak.
Teknik direktörlük koltuğunu eski oyuncusu Xavi'ye teslim etmek isteyen Barcelona, teklife olumsuz yanıt aldı. Katalanlar'ın bunun ardından Pochettino'ya yöneldiği ifade edildi. Barça, 47 yaşındaki hocayla kısa süre içinde masaya oturacak.
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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