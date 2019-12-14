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14 Aralık 2019, Cumartesi
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maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Real Sociedad Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

'nın 17. haftasında lider deplasmanda 'a konuk oluyor. öncesi hata yapmak istemeyen Katalan ekibinin hedefi mutlak galibiyet... Ev sahibi takım ise bu sezon sürpriz bir şekilde üst sıraları zorluyor. Peki, Real Sociedad-Barceloan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar fotomac.com.tr'de...

'da 17. hafta heyecanı - mücadelesiyle sürüyor. Ligde 34 puanla lider konumda bulunan Barcelona, 27 puanlı Real Sociedad'a konuk olacak. Maçla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

REAL SOCIEDAD-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Sociedad'ın sahasında Barcelona'yı konuk edeceği maç TSİ 18.00'de başlayacak ve 77. Kanal Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

MESSI 11'E DÖNÜYOR

Barcelona'da, Şampiyonlar Ligi'nde grup liderliği garantilendiği için Inter ile oynanan maçta İtalya'ya götürülmeyen , bu karşılaşmada ilk 11'deki yerini alacak. Lig lideri Barcelona, son 5 lig maçında 4 galibiyet alırken yalnızca 1 kez yenildi. Sociedad ise son 5 maçında 2 galibiyet alırken 2 kez de berabere kaldı.

KAYAK YAPTIĞI İÇİN KADROYA ALINMADI

Barcelona'da sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu Arthur'un boş zamanında yaptığı snowboard, kulübün sağlık personellerini kızdırdı. Kayak yapması yıldız ismin iyileşmesini geciktirdiği için kadroya dahil edilmedi.

MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Zubeldia, Llorente, Monreal; Odegaard, Guevara, Merino; Portu, Willian Jose, Oyarzabal

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann

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  1. 14.12.2019
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