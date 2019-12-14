Real Sociedad Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
İspanya La Liga'nın 17. haftasında lider Barcelona deplasmanda Real Sociedad'a konuk oluyor. El Clasico öncesi hata yapmak istemeyen Katalan ekibinin hedefi mutlak galibiyet... Ev sahibi takım ise bu sezon sürpriz bir şekilde üst sıraları zorluyor. Peki, Real Sociedad-Barceloan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar fotomac.com.tr'de...
İspanya La Liga'da 17. hafta heyecanı Real Sociedad-Barcelona mücadelesiyle sürüyor. Ligde 34 puanla lider konumda bulunan Barcelona, 27 puanlı Real Sociedad'a konuk olacak. Maçla ilgili tüm bilgiler haberimizde...
REAL SOCIEDAD-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Real Sociedad'ın sahasında Barcelona'yı konuk edeceği maç TSİ 18.00'de başlayacak ve 77. Kanal Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
MESSI 11'E DÖNÜYOR
Barcelona'da, Şampiyonlar Ligi'nde grup liderliği garantilendiği için Inter ile oynanan maçta İtalya'ya götürülmeyen Lionel Messi, bu karşılaşmada ilk 11'deki yerini alacak. Lig lideri Barcelona, son 5 lig maçında 4 galibiyet alırken yalnızca 1 kez yenildi. Sociedad ise son 5 maçında 2 galibiyet alırken 2 kez de berabere kaldı.
KAYAK YAPTIĞI İÇİN KADROYA ALINMADI
Barcelona'da sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu Arthur'un boş zamanında yaptığı snowboard, kulübün sağlık personellerini kızdırdı. Kayak yapması yıldız ismin iyileşmesini geciktirdiği için kadroya dahil edilmedi.
MUHTEMEL 11'LER
Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Zubeldia, Llorente, Monreal; Odegaard, Guevara, Merino; Portu, Willian Jose, Oyarzabal
Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann
- 14.12.2019
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Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Real Sociedad Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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