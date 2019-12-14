Real Sociedad - Barcelona | CANLI
İspanya La Liga'nın 17. haftasında lider Barcelona deplasmanda Real Sociedad'a konuk oluyor. Maçın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
İspanya La Liga'da 17. hafta heyecanı Real Sociedad-Barcelona mücadelesiyle sürüyor. Ligde 34 puanla lider konumda bulunan Barcelona, 27 puanlı Real Sociedad'a konuk oluyor...
MESSI 11'E DÖNDÜ
Barcelona'da, Şampiyonlar Ligi'nde grup liderliği garantilendiği için Inter ile oynanan maçta İtalya'ya götürülmeyen Lionel Messi, bu karşılaşmada ilk 11'deki yerini aldı. Lig lideri Barcelona, son 5 lig maçında 4 galibiyet alırken yalnızca 1 kez yenildi. Sociedad ise son 5 maçında 2 galibiyet alırken 2 kez de berabere kaldı.
KAYAK YAPTIĞI İÇİN KADROYA ALINMADI
Barcelona'da sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu Arthur'un boş zamanında yaptığı snowboard, kulübün sağlık personellerini kızdırdı. Kayak yapması yıldız ismin iyileşmesini geciktirdiği için kadroya dahil edilmedi.
MAÇIN 11'LERİ
Real Sociedad XI: Remiro; Zaldua, Zubeldia, Diego Llorente, Monreal; Guevara, Mikel Merino, Odegaard; Portu, Oyarzabal, Isak
Barcelona XI: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Rakitic, Messi, Luis Suarez, Griezmann
MAÇLA İLGİLİ KISA NOTLAR
- Willian Jose 7 golle Real Sociedad takımının en golcü futbolcusu. Lionel Messi ise Barcelona adına 12 gol kaydetti.
- Real Sociedad, Barcelona ile oynadığı son 7 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.
- Barcelona deplasmanda 4 maçtır kazanıyor.
- 14.12.2019
- Güncelleme: 14.12.2019 17:46
-
G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
-
Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
-
Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Real Sociedad - Barcelona | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.