Real Sociedad - Barcelona | CANLI - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Barcelona Haberleri Real Sociedad - Barcelona | CANLI

- | CANLI

Real Sociedad - Barcelona | CANLI

'nın 17. haftasında lider deplasmanda 'a konuk oluyor. Maçın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

'da 17. hafta heyecanı - mücadelesiyle sürüyor. Ligde 34 puanla lider konumda bulunan Barcelona, 27 puanlı Real Sociedad'a konuk oluyor...


MESSI 11'E DÖNDÜ

Barcelona'da, Şampiyonlar Ligi'nde grup liderliği garantilendiği için Inter ile oynanan maçta İtalya'ya götürülmeyen , bu karşılaşmada ilk 11'deki yerini aldı. Lig lideri Barcelona, son 5 lig maçında 4 galibiyet alırken yalnızca 1 kez yenildi. Sociedad ise son 5 maçında 2 galibiyet alırken 2 kez de berabere kaldı.

KAYAK YAPTIĞI İÇİN KADROYA ALINMADI

Barcelona'da sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu Arthur'un boş zamanında yaptığı snowboard, kulübün sağlık personellerini kızdırdı. Kayak yapması yıldız ismin iyileşmesini geciktirdiği için kadroya dahil edilmedi.

MAÇIN 11'LERİ

Real Sociedad XI: Remiro; Zaldua, Zubeldia, Diego Llorente, Monreal; Guevara, Mikel Merino, Odegaard; Portu, Oyarzabal, Isak

Barcelona XI: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Rakitic, Messi, Luis Suarez, Griezmann

MAÇLA İLGİLİ KISA NOTLAR

  • Willian Jose 7 golle Real Sociedad takımının en golcü futbolcusu. Lionel Messi ise Barcelona adına 12 gol kaydetti.
  • Real Sociedad, Barcelona ile oynadığı son 7 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.
  • Barcelona deplasmanda 4 maçtır kazanıyor.
haberin devamı

  1. 14.12.2019
  2. Güncelleme: 14.12.2019 17:46
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Real Sociedad - Barcelona | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN