Inter - Barcelona | CANLI - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Barcelona Haberleri Inter - Barcelona | CANLI

Inter - | CANLI

Inter - Barcelona | CANLI

F Grubu'nda mücadele eden ve Inter bu akşam karşı karşıya geliyor. Puan durumuna bakıldığında Barcelona'nın 11 puanla liderliği bulunurken, Dortmund ve İnter'in 7 puanla yarış halinde olduğu görülüyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz.

F Grubu son karşılaşmasında Inter ve karşı karşıya geliyor. İki takımın aralarında oynadığı son 5 karşılaşmaya bakıldığında 3 Barcelona galibiyeti bulunurken Inter'in 1 galibiyeti bulunuyor.

İki dev ekibin arasında oynadığı bir karşılaşma da 1-1'lik skorla berabere bitmiş durumda. Barcelona ve Inter'in arasında oynadığı son karşılaşma ise 2-1 Barcelona'nın üstünlüğü ile sona ermişti.

INTER BARCELONA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Saat 23.00'da başlayan Inter Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

LIONEL MESSI YOK

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda mücadele eden Barcelona, gruptaki son karşılaşmasında deplasmanda İtalyan ekip Inter ile karşı karşıya geliyor. 27 Kasım'da konuk ettiği 'u 3-1 mağlup ederek son maçlar öncesi grup liderliğini garantileyen Katalan ekipte teknik direktör Ernesto Valverde, 'yi 20 kişilik maç kadrosuna almadı.

Son maçlara 7 puanla ikinci sırada giren Inter ise Borussia Dortmund'la gruptan çıkma mücadelesi veriyor. İkili averajla Alman ekibin önünde bulunan 'nin öğrencileri Barcelona'yı yendiği takdirde Borussia Dortmund'un maçından gelecek skoru beklemeden adını bir üst tura yazdıracak.

  1. 10.12.2019
  2. Güncelleme: 10.12.2019 23:05
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Inter - Barcelona | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN