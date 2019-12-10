Inter - Barcelona | CANLI
Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda mücadele eden Barcelona ve Inter bu akşam karşı karşıya geliyor. Puan durumuna bakıldığında Barcelona'nın 11 puanla liderliği bulunurken, Dortmund ve İnter'in 7 puanla yarış halinde olduğu görülüyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu son karşılaşmasında Inter ve Barcelona karşı karşıya geliyor. İki takımın aralarında oynadığı son 5 karşılaşmaya bakıldığında 3 Barcelona galibiyeti bulunurken Inter'in 1 galibiyeti bulunuyor.
İki dev ekibin arasında oynadığı bir karşılaşma da 1-1'lik skorla berabere bitmiş durumda. Barcelona ve Inter'in arasında oynadığı son karşılaşma ise 2-1 Barcelona'nın üstünlüğü ile sona ermişti.
INTER BARCELONA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Saat 23.00'da başlayan Inter Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
LIONEL MESSI YOK
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda mücadele eden Barcelona, gruptaki son karşılaşmasında deplasmanda İtalyan ekip Inter ile karşı karşıya geliyor. 27 Kasım'da konuk ettiği Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup ederek son maçlar öncesi grup liderliğini garantileyen Katalan ekipte teknik direktör Ernesto Valverde, Lionel Messi'yi 20 kişilik maç kadrosuna almadı.
Son maçlara 7 puanla ikinci sırada giren Inter ise Borussia Dortmund'la gruptan çıkma mücadelesi veriyor. İkili averajla Alman ekibin önünde bulunan Antonio Conte'nin öğrencileri Barcelona'yı yendiği takdirde Borussia Dortmund'un maçından gelecek skoru beklemeden adını bir üst tura yazdıracak.
- 10.12.2019
- Güncelleme: 10.12.2019 23:05
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Toplam 1
Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
Toplam 1
Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu etkisi! İşte o istatistik
Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
Inter - Barcelona | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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