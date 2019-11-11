Barcelona'dan Messi açıklaması!

Katalan ekibi, geçtiğimiz dönemde yapılan transferlerle "Messi sonrası dönem"e hazırlansa da başkan Bartomeu'nun Messi'nin uzun süre boyunca takımda kalacağına inancı tam.

"Lionel Messi'nin hala genç, güçlü ve hırslı olduğuna şüphe yok. Gelecek iki ya da üç yıl boyunca liderimiz olmaya devam edecek." diyen başkan Bartomeu sözlerine şu şekilde devam etti;

"MESSI, BARCELONA'DA BİTİRMEK İSTİYOR"

"Lionel Messi, sözleşmesini süresiz uzatmak için güçlü ve hırslı hissederse herkesin istediği olacaktır. Nihayetinde karar vermesi gereken kişi o. Futbol oynamayı ne zaman bırakacağını kendisi belirleyecek. Ancak birkaç hafta önce kendisinin de dediği gibi, Messi, kariyerini Barcelona'da tamamlamak istiyor"

"FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA DA KALACAK"

Josep Maria Bartomeu, 32 yaşındaki yıldız futbolcunun, futbolculuğundan sonra da kulüpte kalacağını belirtti.

Barcelona Başkanı, "Messi'nin futbolcu olarak kariyerini tamamladıktan sonra, hayatının geri kalanında bu kulübe bağlı kalacağından şüphem yok" diyerek sözlerini noktaladı.