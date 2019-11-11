Barcelona'dan Messi açıklaması! - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
11 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Barcelona Haberleri Barcelona'dan Messi açıklaması!

'dan Messi açıklaması!

Barcelona'dan Messi açıklaması!

devi 'nın başkanı , Arjantinli yıldız 'nin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Bartomeu Messi'nin Barcelona'da bitirmek istediğini söyledi.

Katalan ekibi, geçtiğimiz dönemde yapılan transferlerle "Messi sonrası dönem"e hazırlansa da başkan Bartomeu'nun Messi'nin uzun süre boyunca takımda kalacağına inancı tam.

"'nin hala genç, güçlü ve hırslı olduğuna şüphe yok. Gelecek iki ya da üç yıl boyunca liderimiz olmaya devam edecek." diyen başkan Bartomeu sözlerine şu şekilde devam etti;

"MESSI, BARCELONA'DA BİTİRMEK İSTİYOR"

"Lionel Messi, sözleşmesini süresiz uzatmak için güçlü ve hırslı hissederse herkesin istediği olacaktır. Nihayetinde karar vermesi gereken kişi o. oynamayı ne zaman bırakacağını kendisi belirleyecek. Ancak birkaç hafta önce kendisinin de dediği gibi, Messi, kariyerini 'da tamamlamak istiyor"

"FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA DA KALACAK"

, 32 yaşındaki yıldız futbolcunun, futbolculuğundan sonra da kulüpte kalacağını belirtti.

Barcelona Başkanı, "Messi'nin futbolcu olarak kariyerini tamamladıktan sonra, hayatının geri kalanında bu kulübe bağlı kalacağından şüphem yok" diyerek sözlerini noktaladı.

  1. 11.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Barcelona'dan Messi açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN