Milli takımdan dönen Rakitic'e kötü sürpriz

Bazı Katalan siyasetçilerin tutuklanması sonrası protesto gösterileri düzenlenen Barcelona'da sokaklar savaş alanına döndü. Şehirde devam eden olaylar nedeniyle milli aradan dönen Ivan Rakitic de kötü etkilendi.

Havalimanında kendisini eve götürecek taksi bulamayan Hırvat futbolcu bulunduğu bölgeden elinde valizleriyle yürüyerek ayrıldı. Bir süre sonra tecrübeli futbolcunun tanımadığı bir kişi tarafından evine bırakıldığı ifade edildi.

Rakitic'in otoyolda yürüdüğü anlar ise çevre araçlardan birinden çekilen fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasıyla yayıldı.