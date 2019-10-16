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16 Ekim 2019, Çarşamba
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Milli takımdan dönen Rakitic'e kötü sürpriz

Milli takımdan dönen Rakitic'e kötü sürpriz

Katalonya'da devam eden protesto gösterileri sonrası milli aradan dönen 'nın Hırvat yıldızı , havalimanında taksi bulamayınca bulunduğu bölgeden yürüyerek ayrıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bazı Katalan siyasetçilerin tutuklanması sonrası protesto gösterileri düzenlenen 'da sokaklar savaş alanına döndü. Şehirde devam eden olaylar nedeniyle milli aradan dönen de kötü etkilendi.

Havalimanında kendisini eve götürecek taksi bulamayan Hırvat futbolcu bulunduğu bölgeden elinde valizleriyle yürüyerek ayrıldı. Bir süre sonra tecrübeli futbolcunun tanımadığı bir kişi tarafından evine bırakıldığı ifade edildi.

Rakitic'in otoyolda yürüdüğü anlar ise çevre araçlardan birinden çekilen fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasıyla yayıldı.

  1. 16.10.2019
  2. Güncelleme: 16.10.2019 16:21
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