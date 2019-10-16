Milli takımdan dönen Rakitic'e kötü sürpriz
Katalonya'da devam eden protesto gösterileri sonrası milli aradan dönen Barcelona'nın Hırvat yıldızı Ivan Rakitic, havalimanında taksi bulamayınca bulunduğu bölgeden yürüyerek ayrıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bazı Katalan siyasetçilerin tutuklanması sonrası protesto gösterileri düzenlenen Barcelona'da sokaklar savaş alanına döndü. Şehirde devam eden olaylar nedeniyle milli aradan dönen Ivan Rakitic de kötü etkilendi.
Havalimanında kendisini eve götürecek taksi bulamayan Hırvat futbolcu bulunduğu bölgeden elinde valizleriyle yürüyerek ayrıldı. Bir süre sonra tecrübeli futbolcunun tanımadığı bir kişi tarafından evine bırakıldığı ifade edildi.
Rakitic'in otoyolda yürüdüğü anlar ise çevre araçlardan birinden çekilen fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasıyla yayıldı.
- 16.10.2019
- Güncelleme: 16.10.2019 16:21
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Toplam 1
Yorum
Sulocan Acaba bu konuda takımın teknik direktörü Mustafa Denizli ne yapacak. Federasyona karşımı gelecek yoksa takımı bırakacakmı...
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Soccer Physics
Toplam 51
Yorum
emir oyun çok güzel
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Çebi sahaya indi
Toplam 2
Yorum
1903 SENDEN TEK ISTEGIMIZ BESIKTAS'I BATIRANLARDAN HESAP SOR.
Milli takımdan dönen Rakitic'e kötü sürpriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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