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16 Ekim 2019, Çarşamba
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6'ncı kez 'nın sahibi

Lionel Messi 6'ncı kez Altın Ayakkabı'nın sahibi

ekibi 'nın Arjantinli yıldızı , Avrupa'da yılın en golcü ismine verilen ödülünü 6'ncı kez kazandı.

geçtiğimiz sezon oynadığı 50 maçta gösterdiği 51 gol 22 asistlik performansı ile bu ödüle hak kazanmış oldu. Arjantinli yıldız ayrıca 'yı 6 farklı sezonda da kazanan tarihteki ilk futbolcu unvanını elde etti.

32 yaşındaki yıldız oyuncu bundan önceki 5 ödüle 2009-2010'da 34, 2011-2012'de 50, 2012-2013'te 46, 2016-2017'de 37, 2017-2018'de 34 ve 2018-2019'da 36 gol atarak sahip olmuştu.

  1. 16.10.2019
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