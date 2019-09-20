Avrupa'yı sallayan Ansu Fati İspanyol pasaportu aldı

İspanya La Liga devlerinden Barcelona'nın bu sezon lige damgasını vuran genç yeteneği Ansu Fati, İspanya Milli Takımı için ter dökecek.

AS'ta yer alan habere göre 2002 yılında Gine-Bissau'da dünyaya gelen genç futbolcu, bakanlığın onayıyla İspanyol pasaportunu elde etti. Fati, gelecek ay Brezilya'da düzenlenecek ola U17 Dünya Kupası'nda İspanya formasıyla mücadele edebilecek.

Katalan ekibinin altyapısında yetişen Ansu Fati, bu sezon La Liga'da çıktığı 4 maçta takımı adına 2 gol atıp bir de asist yaparak yaşından dolayı birçok rekoru kırmıştı.