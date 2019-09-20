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20 Eylül 2019, Cuma
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Avrupa'yı sallayan İspanyol pasaportu aldı

Avrupa'yı sallayan Ansu Fati İspanyol pasaportu aldı

formasıyla bu sezon çıktığı maçlarda attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Gine-Bissau doğumlu 16 yaşındaki , İspanyol pasaportu alarak bu ülkenin milli takımlarında oynamaya hak kazandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

La Liga devlerinden 'nın bu sezon lige damgasını vuran genç yeteneği , İspanya Milli Takımı için ter dökecek.

AS'ta yer alan habere göre 2002 yılında Gine-Bissau'da dünyaya gelen genç futbolcu, bakanlığın onayıyla İspanyol pasaportunu elde etti. Fati, gelecek ay 'da düzenlenecek ola U17 Dünya Kupası'nda İspanya formasıyla mücadele edebilecek.

Katalan ekibinin altyapısında yetişen Ansu Fati, bu sezon La Liga'da çıktığı 4 maçta takımı adına 2 gol atıp bir de asist yaparak yaşından dolayı birçok rekoru kırmıştı.

  1. 20.09.2019
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