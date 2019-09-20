Avrupa'yı sallayan Ansu Fati İspanyol pasaportu aldı
Barcelona formasıyla bu sezon çıktığı maçlarda attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Gine-Bissau doğumlu 16 yaşındaki Ansu Fati, İspanyol pasaportu alarak bu ülkenin milli takımlarında oynamaya hak kazandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanya La Liga devlerinden Barcelona'nın bu sezon lige damgasını vuran genç yeteneği Ansu Fati, İspanya Milli Takımı için ter dökecek.
AS'ta yer alan habere göre 2002 yılında Gine-Bissau'da dünyaya gelen genç futbolcu, bakanlığın onayıyla İspanyol pasaportunu elde etti. Fati, gelecek ay Brezilya'da düzenlenecek ola U17 Dünya Kupası'nda İspanya formasıyla mücadele edebilecek.
Katalan ekibinin altyapısında yetişen Ansu Fati, bu sezon La Liga'da çıktığı 4 maçta takımı adına 2 gol atıp bir de asist yaparak yaşından dolayı birçok rekoru kırmıştı.
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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