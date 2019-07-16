Yuvaya dönüyor
Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Liverpool, eski yıldızı Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. 2017-2018 sezonunun devre arasında 145 milyon euro'ya Barcelona'ya satılan 27 yaşındaki Brezilyalı on numara için iki yıllık kiralama teklifi yapıldığı iddia edildi.
Katalan devinde gözden düşen on numara için yapılan teklifte satın alma opsiyonunun da bulunduğu kaydedildi. Barça'nın henüz teklife yanıt vermediği aktarılırken; ilk etapta direkt satış fikrine daha sıcak baktığı vurgulandı. Liverpool formasıyla 201 karşılaşmada 54 gol, 45 asistle oynayan Coutinho, Barcelona'daki performansıyla eleştirilerin odağı olmuştu.
- 16.7.2019
-
Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
-
Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
-
Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Yuvaya dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.