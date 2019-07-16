Yuvaya dönüyor - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Barcelona Haberleri Yuvaya dönüyor

Yuvaya dönüyor

Yuvaya dönüyor

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan , eski yıldızı Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. 2017-2018 sezonunun devre arasında 145 milyon euro'ya 'ya satılan 27 yaşındaki Brezilyalı on numara için iki yıllık kiralama teklifi yapıldığı iddia edildi.

Katalan devinde gözden düşen on numara için yapılan teklifte satın alma opsiyonunun da bulunduğu kaydedildi. Barça'nın henüz teklife yanıt vermediği aktarılırken; ilk etapta direkt satış fikrine daha sıcak baktığı vurgulandı. formasıyla 201 karşılaşmada 54 gol, 45 asistle oynayan Coutinho, 'daki performansıyla eleştirilerin odağı olmuştu.

  1. 16.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yuvaya dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN