Yuvaya dönüyor

Katalan devinde gözden düşen on numara için yapılan teklifte satın alma opsiyonunun da bulunduğu kaydedildi. Barça'nın henüz teklife yanıt vermediği aktarılırken; ilk etapta direkt satış fikrine daha sıcak baktığı vurgulandı. Liverpool formasıyla 201 karşılaşmada 54 gol, 45 asistle oynayan Coutinho, Barcelona'daki performansıyla eleştirilerin odağı olmuştu.