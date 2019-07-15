Barcelona'dan 1.1 milyon Euro'luk transfer! Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı | Son dakika haberleri
İspanya La Liga ekiplerinden FC Barcelona, Japon Ligi takımlarından Kashima Antlers forması giyen Hiroki Abe'yi 1.1 milyon Euro karşılığında transfer etti. Abe'nin serbest kalma bedeli ise 100 milyon euro!
Barcelona, Hiroki Abe'yi transfer etti. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Barça, 2018'de Japonya Ligi'nin en iyi genç oyuncusu seçilen 20 yaşındaki Hiroki Abe'yi Kashima Antlers'den 1.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti. Sözleşme dört yıllık ve serbest kalma bedeli 100 milyon Euro olarak belirlendi.
20 yaşındaki Japon oyuncu geçen sezon çıktığı 25 maçta 2 gol, 2 asist ile sezonu tamamlamıştı.
- 15.07.2019
- Güncelleme: 15.07.2019 17:22
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Barcelona'dan 1.1 milyon Euro'luk transfer! Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı | Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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