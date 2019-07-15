Barcelona'dan 1.1 milyon Euro'luk transfer! Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı | Son dakika haberleri

Barcelona, Hiroki Abe'yi transfer etti. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Barça, 2018'de Japonya Ligi'nin en iyi genç oyuncusu seçilen 20 yaşındaki Hiroki Abe'yi Kashima Antlers'den 1.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti. Sözleşme dört yıllık ve serbest kalma bedeli 100 milyon Euro olarak belirlendi.

20 yaşındaki Japon oyuncu geçen sezon çıktığı 25 maçta 2 gol, 2 asist ile sezonu tamamlamıştı.