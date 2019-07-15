Barcelona'dan 1.1 milyon Euro'luk transfer! Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı | Son dakika haberleri - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2019, Pazartesi
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'dan 1.1 milyon Euro'luk ! Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı | Son dakika haberleri

Barcelona'dan 1.1 milyon Euro'luk transfer! Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı | Son dakika haberleri

ekiplerinden FC , Japon Ligi takımlarından forması giyen 'yi 1.1 milyon Euro karşılığında etti. Abe'nin serbest kalma bedeli ise 100 milyon euro!

, 'yi etti. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Barça, 2018'de Japonya Ligi'nin en iyi genç oyuncusu seçilen 20 yaşındaki Hiroki Abe'yi 'den 1.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti. Sözleşme dört yıllık ve serbest kalma bedeli 100 milyon Euro olarak belirlendi.

20 yaşındaki Japon oyuncu geçen sezon çıktığı 25 maçta 2 gol, 2 asist ile sezonu tamamlamıştı.

  1. 15.07.2019
  2. Güncelleme: 15.07.2019 17:22
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Barcelona'dan 1.1 milyon Euro'luk transfer! Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı | Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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