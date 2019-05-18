Devlerin Griezmann savaşı
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Devlerin Griezmann savaşı

Devlerin Griezmann savaşı
Atletico Madrid'den ayrılacağını açıklayan ve 'ya imza atması beklenen Antoine Griezmann'a bir talip daha çıktı. Guardiola yönetiminde İngiltere'de üst üste 2. şampiyonluğunu yaşayan 'nin, Fransız forvet için devreye girdiği iddia edildi. İngiliz devinin, 28 yaşındaki oyuncunun 120 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Bu transferde favori gözüken Barça'nın, Griezmann'ın sıcak bakmaması halinde ısrarcı olmayacağı kaydedildi.
  1. 18.5.2019
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