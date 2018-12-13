Barcelonalı futbolcu Pique kulüp sahibi oluyor
13 Aralık 2018, Perşembe
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Barcelonalı futbolcu Pique kulüp sahibi oluyor

Barcelonalı futbolcu Pique kulüp sahibi oluyor

, 'da bölgesel ligde mücadele eden Andorra Futbol Kulübünü satın almak için müzakerelere başladı.

'nın İspanyol futbolcusu , 'da bölgesel ligde mücadele eden Andorra Futbol Kulübünü satın almak için müzakerelere başladı.

Andorra basınında yer alan "Pique'nin Andorra Kulübünü aldığı" yönündeki haberlerden sonra yazılı bir açıklama yapan Andorra Futbol Kulübü, farklı yatırım gruplarıyla müzakereler yürütüldüğünü ancak şimdilik sonuçlanmış bir müzakerenin bulunmadığını bildirdi.

İspanyol gazeteleri ise Pique'nin, sahibi olduğu "Kosmos" adlı şirket aracılığıyla, yaklaşık 200 bin avro olan Andorra Futbol Kulübünün borcunu üstlenerek, satın alma işlemini 2019'un başlarında resmileştireceğini yazdı. 31 yaşındaki Pique'nin, eski Barcelonalı futbolculardan Gabriel Garcia ve Albert Jorquera'yı Andorra Futbol Kulübünün teknik sorumlusu yapacağı öne sürüldü.

Andorra Futbol Kulübü, İspanya ile Andorra Futbol Federasyonu arasındaki anlaşma gereği İspanya liglerinde mücadele edebiliyor.

  1. 13.12.2018 14:41
  2. Güncelleme: 13.12.2018 15:25
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