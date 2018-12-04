Barcelona, sol dizinden ameliyat edilen Rafinha'nın iyileşme sürecini 6 ay olarak açıkladı
İspanya'nın Barcelona Kulübü, futbolcusu Rafinha Alcantara'nın sol dizinde yırtılan çapraz bağlarından ameliyat edildiğini ve iyileşme sürecinin 6 ay süreceğini açıkladı.
Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Rafinha'nın kulüp doktorlarının da gözetimi altında doktor Ramon Cugat tarafından yapılan iyi bir ameliyat geçirdiği belirtildi.
Rafinha, 24 Kasım'da oynanan ve 1-1 sona eren Atletico Madrid-Barcelona maçında sakatlanmıştı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu sezon La Liga'da 4, 1 gol attığı Şampiyonlar Ligi'nde de 2 maçta oynamıştı.
25 yaşındaki futbolcu, 2015 yılının eylül ayında sağ dizindeki çapraz bağlardan sakatlık geçirmiş ve 202 gün sahalardan uzak kalmıştı. Son olarak 2017 yılının nisan ayında yine sağ dizinden sakatlanan Rafinha, 290 gün takımdaki yerini alamamıştı.
Sponsor firmadan Rafinha'ya 100 bin avroluk dava
Öte yandan, Hollanda gazetesi De Telegraaf, Rafinha'nın, sponsoru olduğu bir firma ile sözleşmenin şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle davalık olduğunu yazdı.
Brezilyalı futbolcudan 100 bin avro talep edilen davanın, 18 Aralık'ta görüleceği belirtildi.
- 4.12.2018 21:30
- Güncelleme: 4.12.2018 21:32
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Kaptanlığı sevdi
Toplam 1
Yorum
bjk advers Beşiktaş gibi bir takımı bırakıp giden Sosa Trabzonspor da mutlu musun ?
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Erwin Koeman'dan Slimani yorumu!
Toplam 2
Yorum
KASA GİTİN ARTIK BAŞIMIZDAN
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İbre bize döndü
Toplam 2
Yorum
eray devre arası transfer zor ama 2 yabanci forvet şart bize avrupa için defansada takvye şart sağ bek sözellikle roco love larin kesin gitsin
Barcelona'da Rafinha 6 ay yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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