Barcelona'da Rafinha 6 ay yok
04 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'da 6 ay yok

Barcelona'da Rafinha 6 ay yok

, sol dizinden ameliyat edilen 'nın iyileşme sürecini 6 ay olarak açıkladı

İspanya'nın Kulübü, futbolcusu Alcantara'nın sol dizinde yırtılan çapraz bağlarından ameliyat edildiğini ve iyileşme sürecinin 6 ay süreceğini açıkladı.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Rafinha'nın kulüp doktorlarının da gözetimi altında doktor Ramon Cugat tarafından yapılan iyi bir ameliyat geçirdiği belirtildi.

Rafinha, 24 Kasım'da oynanan ve 1-1 sona eren Atletico Madrid-Barcelona maçında sakatlanmıştı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu sezon 'da 4, 1 gol attığı Şampiyonlar Ligi'nde de 2 maçta oynamıştı.

25 yaşındaki futbolcu, 2015 yılının eylül ayında sağ dizindeki çapraz bağlardan sakatlık geçirmiş ve 202 gün sahalardan uzak kalmıştı. Son olarak 2017 yılının nisan ayında yine sağ dizinden sakatlanan Rafinha, 290 gün takımdaki yerini alamamıştı.

Sponsor firmadan Rafinha'ya 100 bin avroluk dava

Öte yandan, Hollanda gazetesi De Telegraaf, Rafinha'nın, sponsoru olduğu bir firma ile sözleşmenin şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle davalık olduğunu yazdı.

Brezilyalı futbolcudan 100 bin avro talep edilen davanın, 18 Aralık'ta görüleceği belirtildi.

  1. 4.12.2018 21:30
  2. Güncelleme: 4.12.2018 21:32
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Barcelona'da Rafinha 6 ay yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN