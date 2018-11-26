Gerard Pique'ye 48 bin avro trafik cezası
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    'ye 48 bin trafik cezası

    Gerard Pique'ye 48 bin avro trafik cezası

    İspanya ve 'nın yıldız futbolcusu , "Trafik güvenliğini tehdit etmek" suçundan 48 bin para cezası aldı.

    Ehliyetindeki ceza puanlarını doldurmasına rağmen geçen ağustos ayında aracını kullanırken yakalanan Pique, bugün mahkemeye çıktı.

    Pique, Barselona 27 numaralı mahkemede görülen davada, "Trafik güvenliğini tehdit etmek" suçundan verilen 48 bin avroluk para cezasını kabul etti.

    Ehliyetine el konulan ve mahkemeye avukatı ile birlikte gelen Barcelonalı futbolcu, 10 dakika süren duruşmanın ardından, bina çıkışında bekleyen basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı.

    Yıldız futbolcu, 3 yıl önce de Barselona kentinde gece geç saatlerde arabasına ceza kesmeye çalışan yerel polis memurlarına karşı geldiği için 10 bin 500 para cezası almıştı.

    1. 26.11.2018 17:08
    2. Güncelleme: 26.11.2018 17:24
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