Gerard Pique'ye 48 bin avro trafik cezası
İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique, "Trafik güvenliğini tehdit etmek" suçundan 48 bin avro para cezası aldı.
Ehliyetindeki ceza puanlarını doldurmasına rağmen geçen ağustos ayında aracını kullanırken yakalanan Pique, bugün mahkemeye çıktı.
Pique, Barselona 27 numaralı mahkemede görülen davada, "Trafik güvenliğini tehdit etmek" suçundan verilen 48 bin avroluk para cezasını kabul etti.
Ehliyetine el konulan ve mahkemeye avukatı ile birlikte gelen Barcelonalı futbolcu, 10 dakika süren duruşmanın ardından, bina çıkışında bekleyen basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı.
Yıldız futbolcu, 3 yıl önce de Barselona kentinde gece geç saatlerde arabasına ceza kesmeye çalışan yerel polis memurlarına karşı geldiği için 10 bin 500 avro para cezası almıştı.
- 26.11.2018 17:08
- Güncelleme: 26.11.2018 17:24
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Toplam 1
Yorum
karado özgüven hikaye her konuda beceriksizlik
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Toplam 1
Yorum
CABBAR ORUÇ BİR GALATASARAYLI OLARAK BU MAÇ TAM KADROYUZ YENİLİRSEK BAHANEMİZ YOK LAHOZ TÜRK HAKEMLERİNDEN DAHA İYİ GERÇEKTEN KALİTELİ BİR HAKEM RAHATIZ
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 2
Yorum
MAÇKA Sanslisinizki 7-1 bitmedi. FENER KÜMEYEEEEEE :)
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