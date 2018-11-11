Barcelona 3-4 Real Betis – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    3-4

    Barcelona 3-4 Real Betis

    İspanya ligi lideri , 'nin sakatlıktan döndüğü maçını 4-3 kaybederek bu sezon evindeki ilk mağlubiyetini aldı

    , İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 12. haftasında (La Liga) konuk olduğu 'yı 4-3 mağlup etti.

    La Liga'nın zirvesindeki Katalan ekibi, sağ kolundaki çatlak nedeniyle 3 haftadır sahalardan uzak kalan 'nin formasına kavuştuğu maçta, Real Betis'i ağırladı.

    Real Betis, Firpo'nun 20, Joaquin'in 34, Lo Celso'nun 71 ve Canales'in 83. dakikada attığı gollerle Stadı'ndan 4-3 galip ayrıldı.

    Rakitic'in 82. dakikada kırmızı kart gördüğü Barcelona'nın golleri, 68 (penaltıdan) ve 90+2'nci dakikada Messi, 79. dakikada Vidal'den geldi.

    Bu sezon sahasındaki ilk yenilgisini alan Barcelona, 24 puanla liderliğini sürdürdü. Real Betis ise 16 puanla 12. sıraya yerleşti.

    1. 11.11.2018 20:21
    2. Güncelleme: 11.11.2018 20:22
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