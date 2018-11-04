Barcelona son 3 dakikada kazandı – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    son 3 dakikada kazandı

    Barcelona son 3 dakikada kazandı

    İspanyol ekibi, son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 geride olduğu maçta Rayo Vallecano'yu 3-2 mağlup etti

    , İspanya 1'inci Futbol Ligi'nin (La Liga) 11'inci haftasında deplasmanda Rayo Vallecano'yu 3-2 yendi.

    Vallecas Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 11'inci dakikasında Barcelona 'in golüyle 1-0 öne geçti.

    Rayo Vallecano, mücadelenin 35'inci dakikasında Jose Angel Pozo'nun attığı golle beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

    57'nci dakikada Alvaro Garcia Rivera, Rayo Vallecano'yu Barcelona karşısında 2-1 öne geçirdi.

    Karşılaşmanın 87'nci dakikasında Barcelona, Ousmane Dembele'nin golüyle eşitliği sağladı.

    90'ıncı dakikada Luis Suarez, takımının 3'üncü, kendisinin 2'nci golünü kaydetti ve karşılaşma Barcelona'nın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

    Bu sonuçla Barcelona puanını 24'e çıkarıp ligdeki liderliğini korurken, 19'uncu sırada yer alan Rayo Vallecano ise 6 puanda kaldı.

    sakat olduğu için bu maçta forma giymezken, İspanyol basınında kötü oynayan Barcelona'nın galibiyeti hak etmediği şeklinde yorumlar yer aldı.

    1. 4.11.2018 01:11
    2. Güncelleme: 4.11.2018 01:22
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