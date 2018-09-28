Barcelona, armasını değiştirdi – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    , armasını değiştirdi

    <a href="/index/barcelona?id=c53a7eb4-66d9-484e-89f8-3d219f5c25e1" class="" rel="tag">Barcelona</a>, armasını değiştirdi

    İspanyol ekibi , armasını değiştirdi. 'de yapılacak genel kurulda kulüp üyelerinin onay vermesi durumunda yeni armasını 2019-20 sezonunda kullanmaya başlayacak.

    Katalan devi , günümüze uyum sağlamak amacıyla armasını değiştirdi. Armada en çarpıcı değişimler takım renklerinin dengesinde ve etkisindeki artış, Barça'nın oyun felsefesinin simgesi olan topun daha büyük ve merkezi görünümü, şekillerin ve renklerin homojenleştirilmesi ve FCB kısaltmasının kaldırılması.



    Armanın değişimi kulüp tüzüğüne uygun olarak gerçekleşecek. Bu sebeple yeni tasarım yönetim kurulunca onaylanmasına karşın 'de genel kurulda kulüp üyelerinin onayına sunulacak. Ve üyeler onay verirse yeni arma 2019/20 sezonuyla birlikte kullanılmaya başlayacak.
    1. 27.9.2018 21:47
    2. Güncelleme: 28.9.2018 01:48
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